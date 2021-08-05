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Dünya Esed'i sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Esed'i sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin Dera ilinde Esed rejimi güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda askerin öldüğü bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:12:00 -
Esed'i sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında Esed rejimi güçlerine yönelik bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinde, Dera kırsalında Suveyda-İzraa yolunda rejim güçleri araçlarına ateş açılması sonucunda çok sayıda askerin öldürüldü ve yaralandı.

Saldırının ardından İzraa'da rejim güçlerine bağlı 12. Tugay, Meliha ve Nahata kasabalarında yaşayan sivil halkın evlerine gelişigüzel bir biçimde bombardıman düzenledi.

Son dönemde Dera'da artan hareketlilik üzerine rejim güçlerinin özellikle Dera'nın doğu kırsalında savaş hazırlığında olduğu, mevzilerini güçlendirmeye çalıştığı biliniyor.

Esed rejiminin Dera'daki olayların büyüyüp Şam kırsalı da dahil Suriye'nin güneyini sarmasından oldukça endişeli olduğu değerlendirmelerinde bulunuluyor.

Bölgede yaşanan derin ekonomik krizin de doğabilecek yeni bir halk isyana temellik edebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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