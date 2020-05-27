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Gündem

Esed’e protesto Türkiye’ye çağrı

İdlib’teki binlerce rejim mağduru kişi, Serakib-Sermin karayolunda toplanıp Beşşar Esed ile destekçilerinin saldırılarında kaybettikleri evlerine dönmek için protesto gösterisi düzenledi. İnsanların evlerine dönmesi için rejimin ele geçirdiği köylerinden çekilmesini isteyen Suriyeli siviller, Türkiye’den de evlerine dönüş için destek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:57:00 -
Esed’e protesto Türkiye’ye çağrı

Mehmet Aydın

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İranlı teröristlerin saldırılarında evlerine kaybeden siviller, protesto gösterisi yaptı...

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) aktivistleri, İdlib’den binlerce kişinin İdlib’in güneyindeki Serakib-Sermin karayolu üzerinde toplu bir protesto gösterisi yaptıklarını duyurdu.

Protestocular, rejim güçlerinin son askeri saldırı (Ocak-Şubat dönemi)  sırasında ele geçirdiği alanlardan çekilmesini talep ederek, yerinden edilmiş binlerce insanın köylerine ve kasabalarına dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında protestocular, Suriye rejiminin özgürlük ve adalet için devrilmesini talep eden sloganlar atıp, pankartlar ve dövizler taşıdı.

SOHR kaynaklarına göre, göstericiler protesto sonrası bir kısmı İdlib merkeze doğru ilerlerken bir kısmı da İdlib’in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan  Türk gözlem noktasına yöneldi. Türkiye lehine sloganlar atan göstericiler, evlerine dönüş için askerlerden ve Başkan Erdoğan’dan yardım talep eden sloganlar attı.

Katil Esed rejiminin ele geçirdiği köylerinden çekilmesini isteyen bir gösterici, “Bizler artık bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bizler evlerimize dönüp insanca yaşamak istiyoruz. Esed rejimi binlerce insanı katletti. Onlar orada iken biz nasıl evlerimize dönelim. Onların bir an önce köy ve kasabalarımızdan çekilmesini istiyoruz. Bu konuda Türkiye bize yardım edebilir. Başkan Erdoğan’dan bir şeyler yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAB’ta da Esed ve PKK eylemi

Bu arada Sermin-Serakib yolu üzerindeki protesto gösterisinin bir benzeri de El Bab ilçesinde yaşandı. Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi. Siviller yerinden edilen ailelerin evlerine geri dönmesini talep etti. Siviller saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini talep etti. Suriye bayrağı taşıyan sivil halk, “Allah sizden intikamımızı alacak”, “Vatanımızı seviyoruz”sloganları attı.

Göstericiler, Esed ve YPG’nin bitmeyen saldırılarından bıktıklarını söyledi. Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istediklerini açıklayan siviller, saldırılar nedeniyle Suriyelilerin evsiz kaldıklarını ve çadırlarda zor şartlarda yaşamaya çalıştığını vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mesut Sarp

Hmmm Türkiyeye cagrı. Peki kim ödeyecek bu cagrının inşaat masraflarını? Ne güzel 10 milyon Suriyeliyi al besle, saglıklarına bak bi de dönerken ev alt yapılarını yap. Peki zulüm altında inleyen Uygurlulara ne yapıyoruz, hem müslüman hemde Türkler.Türk dilimizin orijinalide oradan kaynaklanmakta! Ha belki Osmanlıya isyan eden Araplardan olmayanlardan oluşları sebep.
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