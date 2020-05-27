Esed’e protesto Türkiye’ye çağrı

Mehmet Aydın

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İranlı teröristlerin saldırılarında evlerine kaybeden siviller, protesto gösterisi yaptı...

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) aktivistleri, İdlib’den binlerce kişinin İdlib’in güneyindeki Serakib-Sermin karayolu üzerinde toplu bir protesto gösterisi yaptıklarını duyurdu.

Protestocular, rejim güçlerinin son askeri saldırı (Ocak-Şubat dönemi) sırasında ele geçirdiği alanlardan çekilmesini talep ederek, yerinden edilmiş binlerce insanın köylerine ve kasabalarına dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında protestocular, Suriye rejiminin özgürlük ve adalet için devrilmesini talep eden sloganlar atıp, pankartlar ve dövizler taşıdı.

SOHR kaynaklarına göre, göstericiler protesto sonrası bir kısmı İdlib merkeze doğru ilerlerken bir kısmı da İdlib’in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan Türk gözlem noktasına yöneldi. Türkiye lehine sloganlar atan göstericiler, evlerine dönüş için askerlerden ve Başkan Erdoğan’dan yardım talep eden sloganlar attı.

Katil Esed rejiminin ele geçirdiği köylerinden çekilmesini isteyen bir gösterici, “Bizler artık bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bizler evlerimize dönüp insanca yaşamak istiyoruz. Esed rejimi binlerce insanı katletti. Onlar orada iken biz nasıl evlerimize dönelim. Onların bir an önce köy ve kasabalarımızdan çekilmesini istiyoruz. Bu konuda Türkiye bize yardım edebilir. Başkan Erdoğan’dan bir şeyler yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAB’ta da Esed ve PKK eylemi

Bu arada Sermin-Serakib yolu üzerindeki protesto gösterisinin bir benzeri de El Bab ilçesinde yaşandı. Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi. Siviller yerinden edilen ailelerin evlerine geri dönmesini talep etti. Siviller saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini talep etti. Suriye bayrağı taşıyan sivil halk, “Allah sizden intikamımızı alacak”, “Vatanımızı seviyoruz”sloganları attı.

Göstericiler, Esed ve YPG’nin bitmeyen saldırılarından bıktıklarını söyledi. Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istediklerini açıklayan siviller, saldırılar nedeniyle Suriyelilerin evsiz kaldıklarını ve çadırlarda zor şartlarda yaşamaya çalıştığını vurguladı.