Esed'den küstah adım! Türk askerlerine ateş açtılar Suriye'yi kana bulayan Esed rejimi, İdlib’in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yapıldı.

Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Rejime ait savaş uçakları, İdlib’in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle

ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı. Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. Rejim, Rusya’nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib’in güneyinde ilerliyor. Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini

belirtiyor. Rejim, 19 Ağustos’ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik’te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

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