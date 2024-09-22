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Gündem Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı
Gündem

Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:20:00 -
Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaştan dolayı başka ülkelere kaçan Suriyeliler için genel af çıkardı.

Suriye hükümetinin resmi haber ajansı SANA Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın genel af içeren Kanun Hükmünde Kararname’yi imzaladığını duyurdu.

SANA’nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, suça karışıp ülkeyi terk edenlerle ilgili genel af çıkardı. Af, askerlikten kaçanları da kapsıyor.

Haberde Esad'ın imzasıyla yayımlanan af kararnamesi için şöyle denildi, “Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 22-9-2024 tarihinden önce yurtdışına çıkan kişilerin işledikleri suçlar, kabahatler ve ihlaller için genel bir af içeren 2024 sayılı (27) sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınladı.”

Milyonlarca Suriyeliyi kapsıyor

Çıkarılan genel af Suriye krizinin başladığı 2011 yılından itibaren yurtdışına çıkan milyonlarca Suriyeliyi kapsıyor.

Afla birlikte Türkiye ve Avrupa ülkelerine çıkan milyonlarca Suriye vatandaşının ülkelerine geri gönderilmesi hedefleniyor.

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