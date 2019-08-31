Esed vuruyor, İdlibliler kaçıyor

Göksel Çağlav Ankara

Yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın da yurtlarından ayrılmasına sebep olan eli kanlı Esed’in, Rusya desteğiyle İdlib bölgesindeki yerleşim yerlerine saldırılarını artırması yeni göç dalgaları oluşturuyor. Yerel kaynaklar İdlib’den Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriyelilerin sayılarının 150 bin civarında olduğunu, saldırıların sürmesi halinde rakamın 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor. Öte yandan; Esed rejimi dün 16.00’dan itibaren İdlib’de ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rejim daha önce de ateşkes ilan edip ertesi gün bozmuştu.