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Esed vuruyor, İdlibliler kaçıyor

Katil Esed'in işbirlikçileriyle birlikte yaptığı kanlı saldırılar nedeniyle yeni göç dalgaları oluşuyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Esed vuruyor, İdlibliler kaçıyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın da yurtlarından ayrılmasına sebep olan eli kanlı Esed’in, Rusya desteğiyle İdlib bölgesindeki yerleşim yerlerine saldırılarını artırması yeni göç dalgaları oluşturuyor. Yerel kaynaklar İdlib’den Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriyelilerin sayılarının 150 bin civarında olduğunu, saldırıların sürmesi halinde rakamın 1 milyona çıkabileceğini belirtiyor. Öte yandan; Esed rejimi dün 16.00’dan itibaren İdlib’de ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rejim daha önce de ateşkes ilan edip ertesi gün bozmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
  1. Ankara
  2. Esed
  3. İdlib bölgesi
  4. Türkiye sınırı
  5. İdlib
  6. Esed rejimi

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