Esed ve DSG'ye İranlı milis darbesi! Pek çok önemli nokta ele geçirildi

Fırat nehrinin ikiye böldüğü Deyrizor bölgesinde Esed kontrolü altındaki batı ve Kürt güçlerin denetimindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki doğu bölgeleri arasında ulaşım, ticaret ve gümrük noktaları İran destekli paramiliter gruplar tarafından ele geçirildi.

Deyrizor bölgesinde bulunan 3 geçiş noktasının doğu kısmında denetim DSG tarafından sağlanırken, batı kısmındaki kontrol ise Esed rejiminin destekçisi olan Qaterji şirketi milisleri tarafından sağlanıyordu. Suriye'de etkili olan İranlı milisler geçtiğimiz gün Esed rejimi destekçisi Qaterji şirketi milislerini bölgeden kovarak, gümrük ve kontrol noktalarının denetimini ele geçirdi.

Beşar Esed'e yakınlığıyla bilinen Hussam Qaterji adlı işadamının sahibi olduğu Qaterji şirketi, bölgede başta petrol ticareti olmak üzere tüm ticari geçişleri Fırat'ın doğu yakasında kontrol ediyordu.

Toplanan paralar Esed'e gidiyordu

Bölgedeki denetimi sağlamak isteyen Qaterji şirketi, kendilerine bağlı paralı asker ve milisler aracılığı ile bölgedeki geçişlerden gümrük adı altında vergi alarak elde edilen gelirleri de Suriye Rejimini desteklemek için kullanıyordu.

Öte yandan Hussam Qaterji'nin sahibi olduğu Qaterji şirketi ve şirketin emrindeki milislerin geçiş noktalarından İran destekli milislerce kovulması, İran ve Esed rejimi arasında derinleşen bir krizin olduğu şeklinde yorumlandı.