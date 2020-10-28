Esed, Türkmendağı’nda ormanları yakıyor

Son haftalarda onlarca hektarlık alan kül olurken Sivil Savunma ekipleri ise yangınları söndürme çalışmaları yürütüyor.

Sivil Savunma görevlilerinden Abdulkarim Şerşi, Türkmendağı ekibi olarak yangınlara karşı 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi. Şerşi, “Burada yangın çıktığında çok yeri söndürdük. Biz her zaman hazırız. Eğer burada biz olmasaydık, o yangınlara engel olmasaydık çok daha fazla arazi yanacaktı. Biz burayı bırakmak istemiyoruz. Biz memleketimizi bırakmak istemiyoruz. İnşallah dağlarımıza geri döneriz” dedi.