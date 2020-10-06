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Dünya Esed tarafını seçti! 'Destek vermeye hazırız'
Dünya

Esed tarafını seçti! 'Destek vermeye hazırız'

Rus ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Beşşar Esed, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'ye iftira atarak, Ermenistan'a açıkça desetek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:33:00 -
Esed tarafını seçti! 'Destek vermeye hazırız'

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a yönelik operasyonları devam ederken, Ermenistan'a ülkesinde büyük bir yıkıma yol açan Beşşar Esed rejiminden destek geldi.

Esed Ermenistan'ı destekledi

Rus ajansı RIA'ya konuşan Esed, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlerine saldırısını savunarak, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kışkırtıcılık iftirası atan Esed, Ermenistan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını almak isteyen Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonlarda işgal altından kurtarılan bölgelere Azerbaycan bayrakları dikildi.

Azerbaycan ordusunun operasyonunda çok sayıda zaiyat veren Ermenistan, küresel güçlerden kapı kapı dolaşıp yardım istiyor.

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