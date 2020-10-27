Esed rejiminin Türkmendağı'nda çıkardığı yangınları, Beyaz Baretliler söndürüyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Türkiye sınırındaki Türkmendağı'nda ormanlık alanlarda top ve havan saldırılarıyla çıkardığı yangınları, Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ekipleri söndürüyor.Esed rejimi ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Suriye'de ormanlık alanlar ile zeytinliklere saldırılar düzenleyerek yangın çıkarıyor.Son haftalarda onlarca hektarlık alan kül olurken Sivil Savunma ekipleri ise yangınları söndürme çalışmaları yürütüyor.Sivil Savunma görevlilerinden Abdulkarim Şerşi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmendağı ekibi olarak yangınlara karşı 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi.Şerşi, "Burada yangın çıktığında çok yeri söndürdük. Biz her zaman hazırız. Eğer burada biz olmasaydık, o yangınlara engel olmasaydık çok daha fazla arazi yanacaktı." dedi.Birçok yangının büyümesine engel olduklarını ifade eden Şerşi, "Kurtlar, kuşlar yangın nedeniyle kaçtılar. Biz o dağları söndürdükten bu kurtlar, kuşlar geri döndü." şeklinde konuştu.Şerşi, bölgede kalan az sayıda sivil halka da yardım ettiklerini belirterek, "Sivil Savunma olarak burada bir şey olduğu zaman hemen yardımda bulunuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz . Biz burayı bırakmak istemiyoruz. Biz memleketimizi bırakmak istemiyoruz. İnşallah dağlarımıza geri döneriz." ifadelerini kullandı.- İdlib'deki durumTürkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.