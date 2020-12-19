Esed rejiminin Türkiye yalanı! Gerçeklere rağmen şikayet ettiler

Beşşar Esed rejiminin ortaya attığı, Haseke bölgesinin ihtiyacını karşılayan Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, rejimin gerçekleri saklayarak uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki Haseke bölgesinin su ihtiyacının Allouk Su Tesisi'ndeki 30 su kuyusundan faal olan 12’siyle karşılandığını bildirdi.

Suyun tam kapasiteyle çalışan 6 pompayla sağlanması gerekirken elektrik enerjisinin düşüklüğü nedeniyle 3 pompanın çalıştırılabildiğini ifade eden kaynaklar, Esed rejimi tarafından elektrik santralinin bakımı gerekçe gösterilerek Kasım 2020'de 27 saat süreyle 10 kez, aralık ayının ilk haftasında da 30 saat süreyle iki kez elektrik kesintisi uygulandığını kaydetti.

Rejim insanların hayatını kasti olarak tehlikeye atacak şekilde elektriği kesti

Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezleri ile köylerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yüzde 29’unun ancak karşılandığı, bunun da düzensiz şekilde gerçekleştiğini belirten kaynaklar, rejimin, Tel Abyad, Resulayn ve Haseke’deki insanların hayatını kasti olarak tehlikeye atacak şekilde 6 Aralık'tan itibaren elektriği kestiğini, bu nedenle de bölgedeki insanların susuz kaldığını bildirdi.

"Sorun Türkiye'den kaynaklanmıyor"

Allouk Su Tesisi'nde kullanılan elektriğin Esed rejimi kontrolündeki Derbesiye’de bulunan Tişrin Barajı'ndan geldiği bilgisini paylaşan kaynaklar, rejimin su terfi istasyonuna gelen elektriğin voltajını düşürmesi nedeniyle Haseke ve Tel Tamir’e yeteri kadar suyun gitmediğini ifade etti.

Bütün bunlara sebebiyet veren rejimin, suyun az gitmesi ve elektrik kesintisine bağlı olarak su verilememesini propaganda malzemesi yapmaya çalıştığına işaret eden kaynaklar, rejimin su tesisine elektrik vermemesine yönelik çok sayıda gerçeği yansıtmayan açıklamada bulunduğuna dikkati çekti.

Allouk Su Tesisi'ndeki arızaları gidermekle görevli personelin de sorunun Türkiye’den kaynaklanmadığını, pompaların yeterli kapasitede çalışması için gerekli elektriğin rejim tarafından verilmediğini beyan ettiğini ifade eden kaynaklar, "Suriye rejimi ve PKK/PYD/YPG terör örgütü, Barış Pınarı bölgesine gelen enerjiyi sürekli kesiyor. Daha önce hatlarda oluşan hasar da kasıtlı olarak giderilmediği için elektrik verilen günlerde bile insanlar yeteri kadar faydalanamıyor. Bu da hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yaşayan insanları olumsuz etkiliyor" bilgisini verdi.

Bütün gerçeklere rağmen şikayet ettiler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ise tüm bu gerçeklere rağmen Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek "BM Güvenlik Konseyi’nden derhal konuya müdahale etmesini ve Türkiye’yi Allouk Su Tesisi'ni yeniden açmaya zorlaması"nı talep ettiğini belirten kaynaklar, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yetkililerinin Suriye rejimine ait bölgeden Barış Pınarı bölgesine gelen enerji nakil hattını onaracağını söyleyen Rusya’nın da herhangi bir çalışma yapmadığına yönelik ifadelerini anımsattı.

Barış Pınarı bölgesinden sorumlu Türk yetkililer de elektrik ve buna bağlı su probleminin çözümü için BM kontrolünde oluşturulacak heyetle Tişrin Barajı, Derbesiye Trafo Merkezi ve Allouk Su Tesisi'nin denetlenmesine her zaman hazır olduklarını vurguladı.