  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü
Aktüel

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:36:45 -
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib ilinin güneyine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Fattira beldesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esed rejiminin Fattira'ya düzenlediği saldırılarda bahçede incir toplayan 2 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib’in etrafına askeri yığınaklarına devam ediyor.

Rejim güçleri bu kapsamda son 3 ayda 2 binden fazla silahlı unsurunu ağır silahlarıyla İdlib cephe hatlarına sevk etti.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısın..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı