  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:38:23 -
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) medya sorumlularından Hasan el Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bombardımanda 4 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü bildirdi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok
Gündem

İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk dozu bir gönüllüye uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgi..
‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye
Dünya

‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yap..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay