Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 1 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti. Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Kefer Secne, Has, Kirisa, Termela ve Marrıthırme köylerini kara saldırılarıyla hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Has köyünde bir sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan siviller Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek üzere sağlık merkezlerine kaldırıldı. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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