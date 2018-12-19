Esed rejiminin Hama'ya sızma girişimi püskürtüldü!

Suriye'nin Hama ilindeki askeri muhalifler, cephe hatlarına pusu kurarak sızma girişiminde bulunan Esed rejimi güçlerini püskürttü.

30 rejim militanı öldürüldü

AA muhabirinin askeri muhaliflerden aldığı bilgiye göre, rejim güçleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Masasne cephesine sızma operasyonu düzenledi. Saldırıyı önceden haber alan askeri muhalifler, rejim güçlerine pusu kurdu.

Pusuda en az 30 rejim militanı hayatını kaybetti, 10'dan fazlası yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden İzzet Ordusu'nun sözcüsü Mustafa Maarati yaptığı açıklamada, "Yaptığımız istihbarat çalışması sonrasında Esed rejimi birliklerinin cephe hatlarımıza sızma girişimi yapacağını öğrendik. Buna karşılık İzzet Ordusu rejim güçlerine bu sabah saatlerine kurduğu pusuda en az 30 militanı öldürdü, 10'dan fazlasını yaraladı" dedi.

Mutakabattan bu yana 33 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Esed rejimi güçleri Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına zaman zaman sızma girişiminde bulunuyor.