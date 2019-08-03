Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!

Patlayıcı madde taşınması sırasında meydana gelen bir kaza sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir Esed rejimi yetkilisi, patlama sonucu aralarında subayların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, kullanım süresi geçen bir miktar mühimmatın taşınması sırasında kaza sonucu bir patlama olduğunu belirtti. Esed ordusu patlama ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.