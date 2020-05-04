Esed rejimine bağlı haber ajansı son dakika koduyla duyurdu! Suriye'ye saldırı gerçekleştirildi
Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Halep'e hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının İsrail tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Suriye devlet ajans SANA, Suriye ordusunun Halep'e yönelik hava saldırısını püskürtmeye çalıştığını bildirdi.
Suriye devlet haber ajansı, Halep bölgesine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini, ülkenin hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürmek için devreye girdiğini bildirdi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, Halep bölgesinde hava saldırısını püskürüyor" denildi.
Ajans, saldırıdan dolayı İsrail'i suçlayarak, kentteki araştırma merkezinin hedef alındığını öne sürdü.
El-İhbariye kanalı, hava savunma sistemlerinin saldırılara verdiği yanıta ilişkin görüntüleri paylaştı.