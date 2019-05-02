Esed rejiminden Türkiye açıklaması: Her karışını yeniden alacağız
Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejiminden skandal bir Türkiye açıklaması geldi. Rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, "Türkiye'nin Suriye ordusunun her karış toprağı geri alacağını bilsin" dedi.02 Mayıs 2019 Perşembe 21:48
İdlib'in militanların kontrolünde kalmaya devam etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye ordusunun her karış toprağı geri alacağını bilmesi gerektiğini vurguladı.
Lübnan'da yayın yapan El Mayadin televizyonuna konuşan Mikdad, "Türkiye'nin desteğini alan militanların Suriye topraklarının bir kısmını ellerinde tutması bizim için kabul edilemez" dedi.
Hükümet güçlerinin Suriye topraklarının her santimetresini yeniden kontrolü altına alacağını kaydeden Mikdad, "Türkiye, Suriye hükümetinin ve ordusunun her karış toprağı savaşarak geri alma konusunda tamamen kararlı olduğunu bilsin" dedi.
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