Esed rejiminden son dakika açıklaması: Saldırıya uğradık
Esed rejmine bağlı haber ajansı SANA, İsrail tarafından Suriye'nin Hama iline saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Esed rejiminin haber Ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesinde bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.
SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’e ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Hama ilinin güneybatısında yer alan Misyaf çevresinde Suriye ordusuna ait bir askeri noktayı hedef aldığını duyurdu.
Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz anında devreye girerek düşman füzelerini karşıladı ve bazılarını düşürdü.” ifadelerine yer verildi.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Hama’da Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları’nın emrindeki gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Karşı taraftan açıklama gelmedi
İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Suriye hükümeti, İsrail’in 1 Mayıs’ta Suriye’nin güneyine, 27 Nisan’da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan’da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus’un doğusuna saldırdığını açıklamıştı.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada, “İran’ın Suriye’ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
İsrail, Suriye’deki savaşın başladığı 2011’den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.