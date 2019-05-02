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Esed rejiminden sivillere hain saldırı!

Katil Esed rejimi güçleri ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:06
Esed rejiminden sivillere hain saldırı!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda sabah saatlerinden bu yana 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil yaşamını yitirdi.

Sivillere saldırı devam ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Kansafra beldesine, Termela, Bsekla Has ve Abdin köylerinin yakınlarına, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Hüveyz köyüne yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İdlib'in güney kasabasında Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne düzenlenen hava saldırısında  2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejiminin Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesinde ilerleme girişimini püskürttü.

Dün Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesi ile Halep'in batı kırsalındaki Raşidin ve Han El Asal bölgelerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden açıklama

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:06
  1. Ordu
  2. Beşşar Esed
  3. Suriye
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. İdlib

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