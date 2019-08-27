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Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti

27 Ağustos 2019 Salı 19:49
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, bugün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi ve Tel Mennis köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda İdlib'in güney kırsalındaki Maar Şurin'de 4, Tel Mennis köyünde 1 ve Kefrenbil ilçesinde 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede, 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:49
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