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Dünya Esed rejiminden füzeli saldırı
Dünya

Esed rejiminden füzeli saldırı

Esed rejimi İdlib'de bir aracı füzeyle vurdu. Araçta bulunan 3'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin öğretmen olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:03:00 -
Esed rejiminden füzeli saldırı

Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Alnajia bölgesinde Esed rejimi tarafından, 9M133 Kornet tipi füze ile sivil araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, saldırının düzenlendiği aracın bir aileye ait olduğu, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye sevk ettiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerden birinin ise öğretmen olduğunu ve Suriye Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Dairesi Müdürü olarak görev yaptığını aktardı.

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Yorumlar

hikmetyar

güzelim suriyeyi bu hale getirenler utansin
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