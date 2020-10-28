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Dünya Esed rejimi yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Esed rejimi yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Esed rejimi, Suriye’nin kuzeyindeki Ariha kasabasını vurdu. Topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:54:00 -
Esed rejimi yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Suriye'de Esed rejimi Ariha kasabasına saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları kasabadaki sahra hastanelerine kaldırdı.

Sivil savunma ekiplerin verdiği bilgilere göre, yaralıları enkaz altından çıkarmak için kurtarma çalışmaları yapıldı. Esed rejiminin kasabadaki sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu çok sayıda ev ve araç kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil, evini terk etmek zorunda kaldı.

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