Esed rejimi ve İran'dan skandal hamle! Bunu da yaptılar
Suriye'de İdlib'in doğusunda bulunan Afis bölgesindeki tarım arazileri, Esad rejimi güçleri ve İran destekli militanlar tarafından yakıldı.
Suriye'de Esed rejimi tarafından yapılan füzeli saldırı sonucu tarım arazilerinde yangın çıktı.
Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda yer alan Afes köyüne Esed rejimi füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda atılan füzelerin tarım arazilerine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yetkililer, sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktarırken, bölgede yangının devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, Esed rejiminin çiftçilerin buğday hasadı yaptığı sırada saldırdığını açıklarken, 1 tarım aracının kullanılamaz hale geldiğini aktardı.