Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de ateşkes ihlaliyle bir yılda 210 sivili öldürdü

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yaptığı açıklamada, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de son bir yılda 6 bin 198 ateşkes ihlali yaparak askeri muhaliflerin cephe hatlarıyla sivil yerleşimlere saldırılar düzenlediğini söyledi.

Hallaj, "Rejim güçleri ve Rusya'nın 1 yılda yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 210 sivilin 75'i çocuk, 34'ü kadın ve 16'sı insani yardım görevlisi." dedi.

Esed rejimi güçlerinin, sivil savunma merkezi ve çeşitli sağlık merkezlerini de hedef aldığını vurgulayan Hallaj, bu saldırılarda 19 hizmet binasının kullanım dışı kaldığını aktardı.

Muhammed Hallaj, Esed rejimi ve destekçilerinin karadan karaya atış yapılan silahlarla 5 bin 879, Rusya'ya ait savaş uçaklarının 291 ve insansız hava araçlarının 28 saldırı düzenlediğini belirtti.

Hallaj’a göre bu saldırılar nedeniyle az 62 bin sivil de göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'teki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.