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Aktüel Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi
Aktüel

Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:33:43 -
Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi

DERA (AA) - Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Dera ilinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Suriye-Ürdün sınırındaki Dera'nın Dera Beled ilçesi ile kırsal kesim kesimde yer alan Hirak, Tafas ve Maraba beldelerinde onlarca kişi, Esed rejimini protesto etmek için cuma namazı sonrası bir araya geldi.

"Halkını öldüren haindir" yazılı pankartların açıldığı gösterilerde, rejim ve İran karşıtı sloganlar atıldı.

"Suriye Devrim Bayrağı"nı taşıyan göstericiler, rejimin verdiği sözleri yerine getirmesini ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Protestocular, bölgede Rusya garantörlüğünde Esed rejimiyle 2018'de uzlaşı imzalayan eski muhalif komutanları son dönemde hedef alan saldırılara da tepki gösterdi.

Dera il merkezi ve kırsalı son dönemlerde benzer gösterilere sahne oluyor.




- Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.

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