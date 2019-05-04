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Esed rejimi, TSK'nın gözlem noktasını vurdu! 4 Türk askeri yaralandı

Beşşar Esed rejimi güçleri, TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde kurduğu gözlem noktasını vurdu. Saldırıda 4 Türk askerinin yaralandığı belirtildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:38
Esed rejimi, TSK'nın gözlem noktasını vurdu! 4 Türk askeri yaralandı

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da isabet aldı.

Esed rejimi çevreleyen duvarı vurdu

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde İdlib'in güney, Hama'nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da vuruldu.

4 Türk askeri yaralandı

CNNTürk'ün haberine göre 4 Türk askeri hafif yaralandı.

3 Türk helikopteri gözlem noktasına iniş yaptı

Saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı öğrenildi.

Saldırının Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

Rejimi güçleri, söz konusu noktaya 29 Nisan'da da saldırı düzenlemiş, bölgeye sığınan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetmişti.

TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Rejim ve destekçileri, bölgedeki sivil yerleşimleri 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen ve o tarihten bu yana hedef alıyor. Sivillerden bir kısmı Türkiye sınırı yakınındaki kamplara, bir kısmı da TSK'nin gözlem noktalarının yakınına sığınıyor. Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:38
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. TSK
  3. Esed rejimi
  4. Gözlem noktası

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  • ......25 dk önce
    Katil şerefsiz

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