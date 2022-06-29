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Dünya Esed rejimi SMO’ya saldırdı!
Dünya

Esed rejimi SMO’ya saldırdı!

Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin, Afrin’in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusuna saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:10:00 -
Esed rejimi SMO’ya saldırdı!

Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin, Afrin’in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusuna (SMO) saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halep’in batı kırsalında konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, SMO bileşenlerinden Feylakul Şam’ın nöbet değişimi sırasında askeri araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Feylakul Şam grubunun Medya Sorumlusu Seyf Raad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin ısı güdümlü füzeyle askerlerini hedef aldığını söyledi.

Raad, söz konusu saldırıda 9 SMO mensubunun hayatını kaybettiğini, 2’sinin yaralandığını belirtti.

Raad, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin saldırılarına misilleme olarak, rejim güçlerine ait askeri noktaları vurduklarını kaydetti.

 

 

 

 

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Yorumlar

Musa

Sayin Akit ajansı Ben sizi Dindar olarak Bilirdim yemin olsunki İbo İsaril de israillere konser verdi siz haber bile etmediniz  
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