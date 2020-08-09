Esed rejimi o örgütle çatıştı! Çok sayıda ölü var
Esed rejimi ile HTŞ mensupları, Cebel el-Ekrad çevresinde çatıştı. Yaşanan olaylarda en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.
Esed rejimi ve destekçilerinin uzun süredir devam eden ‘sakinliğin’ ardından, Lazkiye kırsalında yer alan Halep Dağı’nı kontrol altına almak için saldırı başlattı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Esed Rejimi ile el- Kaide’nin Suriye uzantısı olan Heyet Tahrir Şam’a bünyesinde faaliyet yürüten Hurras ed-Din arasında, Cebel el-Ekrad çevresinde çatışma yaşandı.
25 ölü
Şiddetli çatışmalar sonrası HTŞ milislerinin 4 kez rejim askerlerini püskürttüğü belirtildi. Olaylar sırasında rejime bağlı 15 Suriye kişinin öldüğü vurgulanırken, 10 HTŞ unsurunun da öldüğü ifade edildi.
3 Ağustos'ta 18 kişi ölmüştü
Rudaw’ın aktardığına göre SOHR, 3 Ağustos’ta aynı bölgede yaşanan çatışmalar sonrasında 12 rejim askerinin, HTŞ’den ise 6 kişinin öldüğünü belirtmişti.