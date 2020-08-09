  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Esed rejimi o örgütle çatıştı! Çok sayıda ölü var

Esed rejimi ile HTŞ mensupları, Cebel el-Ekrad çevresinde çatıştı. Yaşanan olaylarda en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:41:00 -
Esed rejimi o örgütle çatıştı! Çok sayıda ölü var

Esed rejimi ve destekçilerinin uzun süredir devam eden ‘sakinliğin’ ardından, Lazkiye kırsalında yer alan Halep Dağı’nı kontrol altına almak için saldırı başlattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Esed Rejimi ile el- Kaide’nin Suriye uzantısı olan Heyet Tahrir Şam’a bünyesinde faaliyet yürüten Hurras ed-Din arasında, Cebel el-Ekrad çevresinde çatışma yaşandı.

25 ölü

Şiddetli çatışmalar sonrası HTŞ milislerinin 4 kez rejim askerlerini püskürttüğü belirtildi. Olaylar sırasında rejime bağlı 15 Suriye kişinin öldüğü vurgulanırken, 10 HTŞ unsurunun da öldüğü ifade edildi.

3 Ağustos'ta 18 kişi ölmüştü

Rudaw’ın aktardığına göre SOHR, 3 Ağustos’ta aynı bölgede yaşanan çatışmalar sonrasında 12 rejim askerinin, HTŞ’den ise 6 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu
Gündem

Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz
Gündem

Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz

İslam coğrafyasındaki sıkıntıların asıl nedenini Osmanlı'dan kopuş olarak belirten üstad Kadir Mısıroğlu, Lübnan halkının bir gün Türkiye'ye..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı