Esed rejimi kudurmaya devam ediyor! Kritik çağrı

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi güçlerinin bir haftadır saldırdığı Dera ilindeki sivillerin korunması ve siyasi çözümün yol haritasına bağlı kalınması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneybatısının "2018'den bu yana görülen en kötü ve ölümcül şiddeti" yaşadığı belirtildi.

"Dera ve ötesinde ciddi bir tırmanma riski var." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ağır bombardımanlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu düzinelerce sivilin öldürüldüğü ve 10 bin kişinin yerinden edildiğine dikkat çekilirken 50 bin kişiye hizmet veren Dera Devlet Hastanesinin havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Dera sakinlerinin engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir insani yardıma erişiminin sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye'deki tüm taraflara sivillerin korunması ilkesine ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma çağrısına katılıyor ve tüm tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve sükuneti yeniden sağlamaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu saldırıların barışçıl siyasi çözüme ulaşma çabalarının hızlandırılması gerektiğini bir kez daha gösterdiği vurgulanarak "Çatışmaya yalnızca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca tüm Suriye halkının özgürlüğüne ve onuruna saygı duyulan bir siyasi süreç kalıcı bir çözüm getirebilir." ifadesine yer verildi.