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Dünya Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma
Dünya

Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin kuzey kırsalında, terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada iki terörist ve iki Esed rejimi askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:37:00 -
Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma

Akşam saatlerinde Tel Temir beldesinin batı kırsalındaki Kuzeliye köyünde ortak noktaları bulunan YPG/PKK ile Esed rejimi birlikleri arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından Kuzeliye köyüne takviye birliği sevk etmeye çalışan YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan silahlı çatışma sonucu iki YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, Esed rejiminin iki askeri öldü, ikisi yaralandı.

Bölgede YPG/PKK ile Esed rejimi arasında gerginlik sürüyor.

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