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Aktüel Esed rejimi bölgesindeki "ekmek krizi", yeni zamlarla büyümeye devam ediyor
Aktüel

Esed rejimi bölgesindeki "ekmek krizi", yeni zamlarla büyümeye devam ediyor

Rejimin yüzde 100 zam yapmasına rağmen karaborsaya düşen ekmek, 200-250 Suriye lirasından satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:21:22 -
Esed rejimi bölgesindeki "ekmek krizi", yeni zamlarla büyümeye devam ediyor

İDLİB (AA) - AHMET KARAAHMET/MUHAMMED TEMİM HOCAOĞLU - Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde ekmek satın almak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalan halk, yapılan yeni zamlarla da mücadele ediyor.

Rejimin geçen hafta un ve ekmek fiyatlarına uyguladığı yeni zamlar, fırınlarda etkisini göstermeye başladı.

Esed rejimi, yaptığı yeni zamlarla ekmek fiyatlarını yüzde 100 artırdı. Böylece 50 Suriye lirasından temin edilen ekmeğin fiyatı, 100 Suriye lirasına çıktı.

Yapılan zamma rağmen, ülkede sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardan ekmek temin etmenin zorluğu ise sürüyor. Çoğu zaman uzun kuyruklarda beklemesine rağmen fırınlardan ekmek alamayan halk, ekmeği karaborsadan satın almak durumunda kalıyor.

Rejimin uyguladığı yeni zamlar, ekmeğin karaborsadaki fiyatlarını da artırdı. Böylece Hama ve Halep'de karaborsada 125 Suriye lirasından satılan ekmek, 200 Suriye lirasından alıcı bulmaya başladı.

Şam'da ise karaborsadaki ekmek fiyatları 200 Suriye lirasından 250 Suriye lirasına çıktı.

Esed rejiminin askeri harcamalarını artırması, bölgede akaryakıt ve buğday temin etmenin zorlaşması ve ekmek krizini yönetememesi, yeni zamları körükleyen temel nedenler arasında yer alıyor.

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