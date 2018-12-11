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Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam" kararı

Suriye'de eli kanlı Beşşar Esed rejimi karşıtı liderler hakkında "gıyabi idam cezası" kararı çıkardı.

11 Aralık 2018 Salı 17:32
Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam" kararı

Beşşar Esed rejimi, aralarında askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların liderlerinin de bulunduğu en az 40 kişi hakkında "gıyabi idam cezası" kararı çıkardı.

En az 40 kişiye gıyabi idam cezası

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen El-Vatan gazetesinin haberine göre, Şam'daki ceza mahkemesi, aralarında bazı askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların liderlerinin de yer aldığı en az 40 silahlı kişiye gıyabi idam cezası verdi.

Gazetenin haberine göre, gıyabi idam cezasına çarptırılan Ceyşu'lislam isimli askeri muhalif grubun lideri İsam Buveydani, Feylaku'rrahman isimli askeri muhalif grubun lideri Abdulnasır Eş-Şumeyr ile Heyet Tahrir Şam liderinden Ebu Muhammed Culani, "devlete karşı suç işlemekle" itham edildi.

Haberde, rejim tarafından gıyabi idam cezasına çarptırılanların çoğunun Doğu Gutalı olduğu bilgisine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:32
  1. Beşşar Esed
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