Esed istedi, görüşmeler başladı! “Türkiye daha rahat operasyon yapacak, rejimi meşru görmüyoruz”

İsmail Uğur Özel haber

İstanbul’da Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin katılımıyla yapılan dörtlü zirvenin ardından Türkiye ile Suriye heyetleri arasında gayrıresmi görüşmelere başlandığı bilgisine ulaşıldı. İstihbari ve diplomatik görüşmelerin Suriye’de oluşturulacak yeni yönetim şekli ve Anayasa için hem Suriye halkı hem de Türkiye’nin güvenliği açısından büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Putin, Esed’in istekli olduğunu söyledi

İdlib’in güvenliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’de vardığı mutabakatın kararlı şekilde uygulanması sonrası, İstanbul’daki kritik dörtlü zirve sonrası Putin’in Erdoğan’a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’le gayrıresmi görüşmeler başlatmasının Suriye’nin yeniden yapılandırmasında önemli olacağını söylediği, Esed’in de Türkiye ile görüşmeye istekli olduğunu aktardığı ifade edildi.

Görüşmeleri özel heyet yürütecek

Suriye ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek görüşmeleri özel bir heyetin yürüteceği öğrenilirken, Türk tarafının bu görüşmeleri başlatmakla Esed rejimini meşru gördüğü anlamına gelmeyeceğinin bilinmesini özellikle vurguladığı, gayrıresmi görüşmeleri Suriye halkının geleceği açısından faydalı olabileceğine inandığı için başlattığının altını çizdiği aktarıldı.

Türkiye daha rahat operasyon yapabilir

Esed rejimiyle başlatılan gayrıresmi görüşmelerin, Türkiye’nin Suriye toprakları içinde terörist faaliyetlere karşı yapacağı operasyonlar için rahatlatıcı bir etki oluşturacağını aktaran kaynaklar, Fırat’ın doğusunda PYD/YPG terör oluşumunu sürekli destekleyen ABD yönetiminin bu hamleyle farklı politikalar uygulamaya zorlanacağını ifade ettiler. Daha önceki dönemde PYD/YPG terör örgütüne alan açarak Türkiye’yi zora sokmak isteyen Esed yönetiminin, yeni süreçte Türkiye’nin askeri ve siyasi manevralarını engellemeyeceği, bunun da Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede elini daha da güçlendireceği değerlendirildi.

Temas türkiye’nin yararına olur

Esed yönetimiyle başlatılan gayrıresmi temasların siyasi ve diplomatik anlamda Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkinliğini artıracağını belirten kaynaklar, “Suriye’de yaşanan güç çatışmasından en büyük zararı yine Türkiye görüyor. Şu aşamada Rusya ve AB tarafı, Suriye’deki istikrarsız ve çatışmalı ortamın sona erdirilmesi gerektiği konusunda uzlaşmış durumda. Çatışmanın sona ereceği ve Suriye’nin geleceğinin belirleneceği bu yeni süreçte Türkiye’nin dışarıda kalması beklenmemeli. Zaten Türk tarafı da Esed’in kendisi için meşru bir muhatap olmadığını vurguladı. Bu geçiş sürecinde mazlum Suriye halkının acısının dindirilmesi ve bölgesel güvenlik sorunlarının giderilmesi için Türkiye’nin inisiyatif alması son derece önemli.” dediler.

Yeni harekât için Türkiye’nin eli güçlendi

Esed rejimiyle başlatılan görüşmeler sonrası bir süredir Fırat’ın doğusuna yönelik yapmayı planladığı askeri harekat için Türkiye’nin eli güçlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bugün Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki “Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerinin yeni sürecin bir yansıması olduğu değerlendirildi.