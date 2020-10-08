Esed, İsrail'e haber yolladı

Beşar Esed, Rus haber ajansı Sputnik'e röportajda, ülkesindeki savaşın henüz bitmediğini belirterek, “Ülkemizin bazı bölgelerini işgal eden, çeşitli suikastler ve başka suçlar işleyen teröristler olduğu müddetçe savaş sona ermedi ve inanıyorum ki operasyonları düzenleyenler uzun süre bunu devam ettirmek istiyorlar” dedi.

Esed: İsrail hazır olduğunda ilişkileri normalleştirebiliriz

Esed, “1990'larda barış görüşmelerinin başlangıcından bu yana, yani yaklaşık otuz yıl önce Suriye için barışın haklarla, hakkımızın olan toprağımız olduğunu söylediğimizden beri tutumumuz çok netti. İsrail ile normal ilişkiler ancak topraklarımızı geri kazandığımızda kurabiliriz. İsrail görüşmelere hazır olduğunda bu mümkün, ancak asla hazır olmadı" şeklinde konuştu.

Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini tasfiye etme niyetiyle ilgili açıklamalarını ise, bunun suikastlara ve tasfiyeye dayalı ABD politikasının bir yansıması olarak değerlendirdi.