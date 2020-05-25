Esed ile Mahluf geriliminin bilinmeyenleri
Katil Esed ile kuzeni Rami Mahluf arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artıyor.
Suriyelileri katleden eli kanlı rejimin lideri Beşşar Esed, ülkede en önemli iş adamı olarak görülen ve ekonominin yüzde 60'ına yakın bir bölümünü kontrol ettiği tahmin edilen, aynı zamanda kuzeni de olan Rami Mahluf'un mallarına tedbiren el koyma kararı aldırdı.
Mahluf'un eşinin ve çocuklarının da gözlem altına alındığı belirtildi.
Yaşananların ardından Suriye’deki rejim ile Mahluf arasındaki krizin arka planı yavaş yavaş netleşmeye başladı.