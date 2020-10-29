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Dünya Esed, İdlib’de yine sivilleri vurdu: 2 ölü
Dünya

Esed, İdlib’de yine sivilleri vurdu: 2 ölü

Suriye’de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:28:00 -
Esed, İdlib’de yine sivilleri vurdu: 2 ölü

Esed rejimi ve İran’a bağlı teröristler, İdlib bölgesinde Eriha ilçesi ile Belyun, Kefer Avid, Fattira, Sfouhin, İhsim, Sellet, Kastun, Ziyara, Karkur, Fireyke, Zeyzun köylerinde askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşim yerlerine topçu saldırıları düzenledi. Eriha Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Hasan el Ahmet, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını söyledi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart’ta Moskova’da yapılan mutabakat ile ateşkes ilan edilen bölgede Rusya ile rejim güçler son dönemde yeniden saldırılara başladı. Libya ve Azerbaycan ile ilgilenen Türkiye’yi zorda bırakmak isteyen kirli plana karşı Ankara da İdlib’deki askeri varlığını artırdı.

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