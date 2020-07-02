Esed gidici Harba hazırlanıyor

Mehmet Aydın

Rusya, yıllardır destek verip ayakta tuttuğu Suriye’deki rejimin Beşşar Esed’i emekliye sevk etmeye hazırlanıyor... Geçtiğimiz yıl nisan ayında Rusya taraftarı olan general Salim Harba’nın Suriye Genelkurmay Başkanı olmasını sağlayan Moskova, son ekonomik kriz sonrası Beşşar Esed’i görevden tamamen ek çektirmeye çalışıyor. Putin’in desteklediği ve Rus yanlısı olmasıyla tanınan Salim Harba’nın da Esed’in muhtemel görevi bırakması ihtimaline karşı kendi yönetimini oluşturmaya başladığı bildirildi.

Ruslar bırakmasını istiyor

İç savaşın ardından son dönemde Suriye’de yaşanan ekonomik kriz ve ülkenin yeniden inşası konusunda kaynak bulunmaması bir süredir rejimin geleceğini tartışmalı hale getiriyordu. Putin yönetimine yakın Rus düşünce kuruluşları da son dönemde Beşşar Esed’in iktidarı bırakması gerektiğine dair çok sayıda analiz yayınlanmıştı.

Eski bir Rus diplomat olan Alexander Shumilin de “Kremlin’in Suriye’deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esed ve çevresi ile ilişkili” demişti.

Lübnan, Mısır, BAE’ye gidebilir

Dokuz yıldır süren savaşın ardından başlayan ekonomik kriz Suriye’de rejimin geleceğini tartışmalı hale getirirken, Beşşar Esed’in sığınacağı ülkenin Ortadoğu’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bazı kaynaklara göre bu ülke Lübnan, bazılarına göre de Mısır, bazı kaynaklar da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Esed’i ilerde kullanmak ve Suriye’de etkili olmak için ülkesinde barındırmak istediğini belirtiyor.

Katil Esed’in Suriye rejimi yönetimini bıraktığını önümüzdeki günlerde bir televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.

Kışlakçı da dikkat çekti

Arap dünyasının yakın takip ettiği ve Ortadoğu araştırmaları ile tanınan gazeteci Turan Kışlakçı da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Beşşar Esed’in iktidarı bırakmasının ardından ülkelerin Suriye’ye yapacağı maddi yardımların miktarını da belirlediğini söyledi. ABD ve Avrupa merkezli yaptırımların ekonomiye etkisi başta olmak üzere, Suriye’nin yeniden imarı için kaynak bulamaması huzursuzlukları tetikliyordu.

Rami Mahluf da gelebilir

Suriye Devlet Başkanı konumundaki Beşşar Esed’in ülkenin en zengin işadamı olan kuzeni Rami Mahluf’un mal varlığına el koyması ülke içindeki siyasi dengeleri tartışmaya açmıştı. Bazı kaynaklar da Rami Mahluf’un Esed’in yerine gelebileceğini iddia ediyor.