Escobar kimdir? Escobarcılık nedir?

Escobar ismi sosyal medyada fenomen olan ve insanları uyuşturucuya yönlendirdiği gerekçesiyle hapis cezası alan Pucca’nın uyuşturucuyu övmesi haberleri sonrası duymaya başladı. Peki kim bu Escobar? Escobarcılık nedir? Escobar nerelidir? Yoksul bir ailenin çocuğu olan PabloEscobar, para kazanmak için tüm pisliklere bulaşıp şeytanın oyuncağı oluverdi. Yoksullukla çektiği yıllarının acısını sigara kaçakçılığı, araba hırsızlığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu eroin, kokain illetinin zehir babası oldu. Kazandığı kirli parasını siyasete girmesi için harcayan Pablo Escobar, 1982 yılında milletvekili seçildi. Kirli çamaşırları gün yüzüne çıkınca milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalan Escobar, 1991 yılında hükümetin kararlı tutumu sayesinde teslim olacağını açıkladı ve hükümetle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşaya göre Escobar, kendi hapishanesini inşaa etti. Bu hapishaneye SPA ve kumarhane açtı. Gardiyanları bile kendisi atadı. Escobar’ın, inşa ettiği hapishane 5 yıldızlı otelden farkı yoktu. Escobar’ın hapishane keyfi kısa sürdü ve hükümet kendisini standart bir hapishaneye transfer etmek isteyince firar etti. Hükümetin kararlı duruşu sayesinde 3 Aralık 1993’te Escobar askerler ile girdiği bir çatışmada öldürüldü. Birçok insan onun yaralandığını ve sağ ele geçirilmemek için kulağına kurşun sıkarak intihar ettiğini düşünmekte.

Escobar deyince akla ilk olarak Pablo Emillo Escobar gelmekte. Çiftçi bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin 7 çocuğundan biri oan Pablo Escobar 1 Aralık 1949 tarihinde Kolombiya’nın Rionegro şehrinde dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte sonradan Envigado şehrinin kenar mahellelerine taşındı. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Escobar, küçükken ailesinin parasızlıktan dolayı çektiği sıkıntılara şahit oldu. Annesine zor günlerde “Sabret, büyüyünce istediğin her şeyi ayağına getireceğim” dediği söylenir.

Pablo Escobar, başta annesi olmak üzere tüm ailesini sefaletten kurtarmak için hırslı bir genç olarak yetişti. Para kazanmak için her yolu kendine hak olarak görmeye başlaması, onu erken yaşta suç dünyasına etti. Suç makinasına ufak çapta hırsızlıklarla başladı. İlerleyen yıllarda kaçak sigara ve sahte ikramiye biletleri satarak dolandırıcılık dünyasına girdi. Kolombiya’da o dönem sigara kaçakçılığı piyasasında üyük bir rekabet vardı ve bu mücadeleye halk arasında Marlboro Savaşları adı verilmişti. Pablo Escobar’ın bir sonraki suç makinası ise araba çalıp satmak oldu.

Pablo Escobar bütün pis işlere imza attı

Kötü yollarla kazandığı parayla şeytanın oyuncağı olan Pablo Escobar, Kolombiya’nın büyük kentlerinden Medellin’de ünlü ve varlıklı insanları fidye için kaçırmaya başladı. 1970’erin başında uyuşturucu piyasasının en önemli ürünü olan esrardı. Ancak 70’yi yılların ortasında kokain popüler olmaya başladı Kokain üretimi için kaçakçılık ülkesi olan Kolombiya onun için vazgeçilmez bir ülkeydi. Pablo Escobar, Medellin şehrindeki ünlü uyuşturucu baronu Fabio Restepo’yu öldürüp onun operasyonunu ele geçirdi. Onun üretim ve dağıtım şebekesini dünyanın o güne denk görmediği bir uyuşturucu karteline çevirdi. Ortaklık kurduğu kişiler arasında Medellin’in en güçlü suç baronları vardı. Escobar’ın önderliğinde Peru ve Bolivya’daki tüm Koka hamuru satın alındı ve Kolombiya’daki büyük kokain çiftliklerinde işlenmeye başlandı. Özel uçak satın alan Escobar, şeytanın aklına gelmeyecek yolları denedi ve uçakların tekerleklerine kokain gizledi ve taşınan kokainlerin ilk durağı olan Panama’ya uçuşları bizzat kendisi yaptı. Panama’da yolcu uçaklarının tekerleklerine gizlenen kokain, Amerika’ya sokuldu ve başta Florida olmak üzere tüm eyaletlere yayıldı.

Escobar'ın kirli işleri pazara çıktı

Pablo Escobar, kirli parasını siyasete atılmak için harcadı. Ve 1982 yılında milletvekili seçildi. Ancak Kolonbiya kabinesinde dönemin Adalet Bakanı, Escobar’ın kirli işlerini Meclis’te açıklamaya başlayınca Escobar, milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

1991 yılında Cesar Gaviria hükümeti döneminde Pablo Escobar, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Escobar, hükümetin kararlı olduğunu anlayınca teslim olmaya karar verdi. Pablo Escobar, teslim olurken, hükümetle ABD’ye gönderilmeyeceğine dair bir anlaşma yaptı ve bir şart daha öne sürdü. Kendi hapishanesini inşa etmesine izin vereceklerdi. Escobar milyarlarca dolar harcayarak içinde SPA ve kumarhane bulunan bir hapishane inşa etti. Hapishanenin gardiyanlarını da devlet memurları içinden kendi kafasına göre seçti. Halk arasında Escobar Oteli veya Club Medellin olarak bilinen hapishanesinin 5 yıldızlı bir otelden farkı yoktu. Ancak Escobar’ın hapishane keyfi kısa sürdü ve hükümet kendisini standart bir hapishaneye transfer etmek isteyince firar etti.

Nasıl yaşadıyla o yolda öldü

Başlatılan arama operasyonları süresince, kolluk güçleri Escobar’ın Medellin Kartelini de yıprattı ve Escobar’ın ortaklarının tek tek ödürmeye başlaması sonucunda Medellin karteli çöktü ve sonunda dağıldı. 3 Aralık 1993’te Escobar askerler ile girdiği bir çatışmada öldürüldü. Birçok insan onun yaralandığını ve sağ ele geçirilmemek için kulağına kurşun sıkarak intihar ettiğini düşünmekte.