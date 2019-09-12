'Eşcinselliği günah sayan camileri kapatacağız’ demişti! Diyanet-Sen’den küstah Hollandalıya cevap

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Hollanda’nın başkenti Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın İslam’ın emir ve hükümlerine yönelik haddini aşan tehditlerine tepki yağdı. Helsema’nın, “Eşcinselliğin günah olduğunu vaaz eden camileri kapatacağız.” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, İslam’ın hükümlerine yaptırım uygulamaya kalkmanın kimsenin haddine olmadığını söyledi.

Küstah başkan Allah’ın hükmünü yasaklamaya kalkıyor

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın “Ama biz köktendinciliğe hayır diyoruz. Fikirlerinizi başkalarına dayatırsanız, hukukun üstünlüğüne karşı saldırgan bir tutum takınırsanız, o hukuk devleti tarafından korunamazsınız. Amsterdam'da anti-demokratik vaazların verildiği birkaç cami var. Onları yakından izliyoruz. Buna devam ederlerse bizimle ciddi sorun yaşayacaklar.” açıklamasını değerlendiren Bayraktutar, şunları söyledi:

“Bu küstah adam Hristiyanlık ile ilgili herhangi bir emir ve hükmü bu şekilde yasaklamaya kalksın bakalım neler oluyor. AB ülkeleri özünde zaten İslam düşmanı, ırkçı ve faşist yaklaşımlar sergileyen bir yapıya sahip. Bu küstah ve densiz din düşmanlarına hadleri bildirilmezse yarın birgün namazı da orucu da yasaklamaya kalkarlar. Bu küstah adama bütün dünya Müslümanları gereken tepkiyi göstermelidir. Bu tür İslam düşmanı küstah adamların İslam’ı yasaklamaya ve tahrif etmeye güçleri yetmez.”