Eşcinsellerin 'kardeşi' bir başörtülü! Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' tiyatrosunda konuşturuldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 'helalleşme' tiyatrosuna sahne oldu.

Gözlerimiz yaşardı(!)

Helalleşme şovunda, 'başörtüsü mağduru' sıfatıyla Fatma Yavuz isimli kadın kürsüye çıkarıldı. Muhafazakar camiaya sevimli gözükmeye çalışan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan helallik isteyerek, tiyatronun bir parçası olan Fatma Yavuz isimli kadın, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" diyerek edebiyat parçaladı.

Sözde başörtüsü mağdurundan Türklere 'soykırımcı' iftirası, düğünde içki servisi, eşcinsel sapkınlara destek!

Programda konuşan Yavuz daha önce "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" diyerek düğününde içki servis etmesiyle tepki çekmişti.

O dönem İBB'nin İnanç Masası'nda görev yapan Yavuz'un Türklere yönelik 'soykırım' iddialarında da bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

2018'indeki bir paylaşımında Yavuz, "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedin iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlamıyorum gerçekten" şeklinde skandal iddialarda bulunmuştu.

Başörtülü ama 'trans kardeşleri onuruymuş'!

CHP'nin provokatörlüğünü üstlenen Yavuz, daha önce bir paylaşımında eşcinsel sapkınları şu sözlerle savunmuştu; "Trans kardeşlerimizin onuru onurumuzdur, eski bir homofobik olarak onları vahşice öldüren değirmene su taşıdığım için çok üzgünüm. Ben günahımdan tövbe ettim, Rabbimden dileğim, bana işlediğim günahları telafi etme fırsatı vermesidir."

"Hayızlı kadınlar Kur'an'a dokunabilir" demiş!

Bir dönem Zeytinburnu'nda Kur'an Kursu hocalığı yapan Yavuz'un, 'hayızlı kadınların Kur'an'a dokunabileceği yönünde" bir çıkışı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Yavuz, hayızlı kadınların Kur'an'a dokunamayacağına yönelik İslam'da açık delil bulamadığını iddia etmiş ve ilk aşamada peçete ile tutarak, sonraları ise hayızlı bir şekilde Kur'an okumuş.