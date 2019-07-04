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Eşcinsellere destek Saadet’e ziyaret

Eşcinsel sapkınlıkları “yaşam biçimi” ve “tercih” olarak gördüğünü belirterek meşrulaştıran CHP'li İmamoğlu, Saadet Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:16
Eşcinsellere destek Saadet’e ziyaret

 Haber Merkezi 

CHP’li Ekrem İmamoğlu tuhaf söylem ve eylemlerine devam ediyor. LGBT’lilerle ilgili “kırmızı çizgi” açıklaması yapan İmamoğlu, Saadet Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu, eşcinsel sapkınlıkları “yaşam biçimi” ve “tercih” olarak gördüğünü belirterek meşrulaştırdı. “Tüm tercihlere önyargısız bakabilmek önemli” açıklaması yapan İmamoğlu, eşcinseller hakkındaki destek sözlerinin ardından SP’ye gitti. SP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden LGBT’ci İmamoğlu, SP’li Bülent Kaya ile görüştü. LGBT’ci Ekrem ile açıklama yapan SP’li Kaya, “İnşallah Sayın Başkan İstanbul’un huzura kavuşması için gerekli çalışmalar yapar” dedi. CHP’li İmamoğlu, daha sonra terör partisi HDP’ye gitti. HDP İl Başkanı Esengül Demir’e ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu kendisini ziyaret eden ilk siyasi parti il teşkilatının HDP olduğunu belirtti. İmamoğlu gün içerisinde  İP’i de ziyaret etti. CHP’li İmamoğlu, MHP ve AK Parti il başkanlıklarının ise ziyaret talebine geri dönüş yapmadığını öne sürdü.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:16
  1. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  2. LGBT
  3. Saadet Partisi
  4. İBB Başkanı İmamoğlu
  5. eşcinsel sapkınlıklar
  6. eşcinseller
  7. SP İstanbul İl Başkanlığı
  8. SP’li Bülent Kaya
  9. HDP
  10. HDP İl Başkanı Esengül Demir
  11. MHP
  12. AK Parti

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