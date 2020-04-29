“Eşcinsellerden vergi alınmasın” diyen Fatih Altaylı’ya unutamayacağı cevap!

yeniakit.com.tr Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın hutbede yaptığı konuşma, ak ile karanın birbirinden ayrılmasını sağladı. Adeta turnusol kağıdı işlevi gören hutbesinde Ali Erbaş, “İslam; Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” demiş ve, “Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim” çağrısında bulunmuştu.

Allah’ın hükümlerini dile getiren Ali Erbaş’ın sözleri İslam düşmanlarını çıldırttı. İslam’a dil uzatamayan din düşmanları, Ali Erbaş üzerinden Allah’ın hükümlerine saldırdı.

Fatih Altaylı da Erbaş’ı hedef gösterdi

28 Şubatçı Fatih Altaylı da Ali Erbaş’ın sözlerinin ardından kendinde tepki göstererek şunları dile getirmişti:

“Bizde ise Diyanet’in bütçesi de vergilerimizden oluşur. Yani içinde lanetlenen eşcinsellerin de vergisi olan bir paradan. Yanlış olan, iki yüzlü olan bu tarafıdır işin. Haklısınız ama vergisini de almayın o zaman.”

Murat Alan’dan Altaylı’ya cevap

Altaylı’nın sözlerine cevap veren Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, bizim vergilerimizde eşcinsellerin tedavi edildiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alan şunları yazdı:

“Lanetlenen” eşcinsellerin zührevi hastalıklarının (HİV, Frengi, Gonore, HPV, Klamidya) aylık 3500 doları bulan ve tamamı SGK tarafından ödenen tedavi gideri, benim vergilerimden kesilmesin o zaman!? Eşcinseller vergisi ölçüsünde SGK’dan faydalansın bakalım kim zararlı çıkacak!