Eşcinsel seviciler sahneye çıktı! Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde 'Madımak' provokasyonu

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mezuniyet törenine Madımak provokasyonu damga vurdu. Eşcinsel sevici birkaç öğrenci, üzerinde, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ve 'unutMADIMAKlımda' yazılı tişörtlerle sahneye çıkmak istedi. Provokasyon gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

Provokasyonun arkasından Türk Tabipler Birliği çıktı

Mezuniyet törenini provoke etmek isteyen öğrenciler, özel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile salondan çıkartıldı. Bu arada yaşanan provokasyonun arkasından Türk Tabipler Birliği çıktı. Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu tarafından yaşananlardan sonra yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında arkadaşlarımız, tarihin 2 Temmuz olmasından dolayı hem Madımak Katliamı’nı anmak hem İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini protesto etmek amacıyla ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ ve ‘unutMADIMAKlımda’ yazılı tişörtlerle çıkmak istediler. Ancak üniversite güvenliği müdahale etti. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise bu durumu yalnızca oturduğu yerden izledi." ifadeleri kullanıldı.