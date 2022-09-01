Eşcinsel sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı! Büyük buluşma Saraçhane'de..

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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, geçtiğimiz ay Eyüpsultan'da düzenlediği "Aileni ve neslini koru sapkınlığa dur de" konulu mitinglerine 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de devam edecek.

Düzenlenecek miting için kamuoyuna çağrıda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, yazılı bir açıklama yaptı. LGBT derneklerinin faaliyetlerine dikkat çeken Başkan Mican, "Bu sapkın örgüt yayılımını artırmak için filmden sinemaya, reklamlara, kitaplardan yazılı ve görsel basına, bilgisayar oyunlarına, topçulara, popçulara, sporculara kadar her türlü argümanı rahatça kullanmakta, propagandasını yapmakta, tıkandıkları veya engellendikleri alanlarda arkalarındaki egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı yaparak, hak ve özgürlükler paravanı arkasında gündem oluşturarak durmaksızın yol almaktadırlar." dedi.

"Milletin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve yeni nesilleri koruması gereken siyasetçiler, akademisyenler, STK başkanları, psikiyatristler, sanat ve kültür dünyamızdaki öncü insanlar küresel çetenin dayatmasıyla tam tersi istikamette hareket ederek kendi kişisel ikballeri için milleti ateşe atmakta, toplumun dinamosu niteliğindeki ailenin ve gençliğin çöküşüne ön ayak olmaktadırlar." eleştirisinde bulunan Kürşat Mican, "Bu durum ülkemiz ve milletimiz adına esef verici, oldukça endişelendirici ve maalesef bir utanç vesikasıdır." ifadelerini kullandı.

Kamuyounu, "Eğer önlem alınmazsa ve bu sapkın yapılar tüm propaganda faaliyetleriyle birlikte durdurulmazsa dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır." sözleri ile uyaran Kürşat Mican, "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın şeklinde sakat anlayışla konuya gereken ehemmiyeti vermeyen insanların yarın kendi çocuklarının yahut torunlarının bu habis örgütün tuzağına düşmeyeceğinin garantisi var mıdır?" diye sordu.

'Tüm propagandaları durdurulmalı, dernekleri kapatılmalı'

Kürşat Mican sözlerine şöyle devam etti:

Maalesef gençliğimiz, her türlü ışıltılı argümanla, süslü kelime oyunlarıyla kendilerine yaklaşan, dışları rengarenk içleri kapkaranlık bu sapkın örgütün tüm saldırılarına karşı savunmasız bir durumdadır.

Gidişat böyleyken birçok STK’nın birleşmesiyle kurduğumuz Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak ailemizi ve nesillerimizi mahvetme gayesiyle ülkemiz semalarına karabasan gibi çökmüş "Ahlak Teröristlerinden" müteşekkil LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının, kafe ve barlarının kapatılması, tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması, yasaklanması için yıllardır verdiğimiz mücadeleye ek olarak imza kampanyası düzenledik ve 150 bin imzaya ulaştık. Çok yakında bu imzaları hazırladığımız raporla birlikte TBMM’ye sunacağız. Yüce Meclisimizin ve Devlet büyüklerimizin halkın sesine ve bunca imzaya duyarsız kalmayacağını ümit ediyor, gereğinin yapılmasını milletçe bekliyoruz.

18 Eylül 2022 Pazar günü de saat 14.30’da birçok STK’nın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda bu sapkın örgütün tüm propaganda faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması, tüm aktivitelerinin yasaklanması, derneklerinin kapatılması, kutsal aile yapımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinden bu sapkınların kirli ellerini çekmeleri için

"Aileni ve neslini koru sapkınlığa dur de" mitingi düzenliyoruz. Ardından Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyeceğiz. LGBT tehdidine ve tehlikesine karşı toplumsal farkındalık oluşturma gayesinde ve azmindeyiz.

Bu sapkın örgüt ve arkasındaki küresel çeteyle mücadeleden asla vazgeçmeyecek, aile yapımızı yok etmelerine, nesillerimizi ele geçirmelerine, şehit kanlarıyla sulanmış bu güzide topraklarda gayelerine ulaşmalarına biiznillah izin vermeyeceğiz! Duyarlı tüm vatandaşlarımızı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 14:30’da aileleriyle birlikte Saraçhane Parkı'na bekliyoruz.