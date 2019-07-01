Eşcinsel sapkınlar TV ekranlarında meşrulaştırılıyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Eğlence programı sunucusu Okan Bayülgen canlı yayında iki LGBTİ'li sapkını konuk etti. Ahlaksızların sözde 'Onur' Yürüyüşü'nden bir gün önce ekrana çıkarılması dikkat çekerken toplum değerlerini hiçe sayarak aykırı yaşam tarzları ile tanınan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ve Murat Övüç'ün iğrenç halleri milyonlara sergilendi.

Reyting kaygısı ile ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar!

Halkın tepkisini görmezden gelen Lut Kavmi’nin torunları, aldıkları iç ve dış desteklerle birlikte televizyon ekranlarında da boy gösteriyor. Reyting amacı ile hareket eden Bayülgen ve benzeri programcılar ise aykırı yaşam tarzlarını evlere sokmaktan çekinmiyor. Milyonlara hitap eden televizyon ekranlarında yaşanan ahlaksızlığa karşı RTÜK'e binlerce şikayet telefonu gitmesine rağmen, kurum tarafından hiçbir adımın atılmaması da toplumun tepkisine sebep oluyor.