0553 313 94 23

Eşcinsel sapkınlar TV ekranlarında meşrulaştırılıyor

CHP ve HDP ile Avrupa Birliği'nin desteğini arkalarına alarak cesaret bulan sapkın LGBTİ'liler, İstanbul'da sözde 'Onur' Yürüyüşü düzenlemek istemiş ve emniyet güçlerinin engeli ile karşılaşmıştı. Tüm dikkatler Taksim'de yaşanan provokasyondayken, LGBTİ'li onursuzlar televizyon ekranlarında da boy göstererek meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:45

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Eğlence programı sunucusu Okan Bayülgen canlı yayında iki LGBTİ'li sapkını konuk etti. Ahlaksızların sözde 'Onur' Yürüyüşü'nden bir gün önce ekrana çıkarılması dikkat çekerken toplum değerlerini hiçe sayarak aykırı yaşam tarzları ile tanınan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ve Murat Övüç'ün iğrenç halleri milyonlara sergilendi.

Reyting kaygısı ile ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar!

Halkın tepkisini görmezden gelen Lut Kavmi’nin torunları, aldıkları iç ve dış desteklerle birlikte televizyon ekranlarında da boy gösteriyor. Reyting amacı ile hareket eden Bayülgen ve benzeri programcılar ise aykırı yaşam tarzlarını evlere sokmaktan çekinmiyor. Milyonlara hitap eden televizyon ekranlarında yaşanan ahlaksızlığa karşı RTÜK'e binlerce şikayet telefonu gitmesine rağmen, kurum tarafından hiçbir adımın atılmaması da toplumun tepkisine sebep oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:45
  1. Okan Bayülgen
  2. LGBTİ
  3. Kobra Murat
  4. Murat Divandiler
  5. Murat Övüç
  6. Lut Kavmi
  7. RTÜK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu
    1. Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ..
    2. Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı
    3. Ergenekon davasında karar
    4. Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin..
    5. Eşcinsel sapkınlar TV ekranlarında..
    6. Türk iş heyeti Irak'ta Türkmen iş..
    7. "Bir terör örgütüyle diğerini yok etme..
    8. OPEC üyeleri Viyana’da toplandı
    9. Dünya şampiyonu lise, yeni..
    10. Sakarya'da denize giren gencin..
    11. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    12. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve..
    13. Akıllı telefonlarda devrim gibi..
    14. Gannuşi: "İstanbul seçimleri Türkiye..
    15. Marmaris’te seyyar satıcı ve..
    16. Giresunspor'da transfer
    17. Yaralı kaya kartalı tedavi edilerek..
    18. 4 ayrı hırsızlıktan aranan 4..
    19. Gölde kaybolan AK Parti ilçe..
    20. TOFAŞ, Devin Williams ile anlaştı
    21. İstanbul'da ormanlık alanda yangın!
    22. GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda..
    23. Manavgat Tarım Müdürlüğü’nden Devrek’e..
    24. Kapıdağ’da çöp yangını
    25. Dikkat çeken S-400 yorumu: Trump,..
    26. Çorum'daki cinayet
    27. Moritanya'da cumhurbaşkanlığı..
    28. Arjantin'de otobüs kazası
    29. Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    30. Çaykur Rizespor'da yeni sezon..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama