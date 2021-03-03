Eşcinsel rezalette şantajcı da CHP’li

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Sancar’a ait uygunsuz görüntüler barındıran 4 dakikalık kaseti CHP Genel Merkezine gönderen kişinin CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde temizlik ve ilaçlama hizmetleri bölümünde çalışan F.S. olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, belediye temizlik işçisi F.S., CHP vekili Sancar’ın, Denizli’de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından çekilen uygunsuz görüntüleri karşılığında sus payı istedi. Eski CHP milletvekili Teoman Sancar’dan şantajla 1 milyon dolar isteyen F.S. şikâyet sonrası gözaltına alındı.

Kaset çıkarsa cevap vereceğim demişti

İstifasını sosyal medya üzerinden açıklayan eski CHP’li Sancar, hakkındaki iddialarla ilgili, “Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim” demişti. F.S.’nin gözaltına alınmasıyla şantaj kasedinin varlığı tescil edilmiş oldu.