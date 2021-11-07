Eşcinsel destekçisini Barolar Birliği Başkanı yapacaklar! 63 baro, Diyanet'e tavır olarak mı Erinç Sağkan'ı destekliyor?

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4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinde, LGBTİ destekçisi Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da aday olacak.

63 baronun birleşme sebebi, İslam dinine 'ortaçağ kafası' demesi mi?

Mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da aday olarak yarışacağı seçimlerde, 43 baronun Erinç Sağkan'ı "ortak aday" olarak destekleyeceği öğrenilirken, ilaveten 20 baronun da Sağkan'a oy desteği verecekleri belirtildi.

63 baro yönetiminin, dini inançları sebebi ile bir kamu görevlisine hakaretten 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan bir adamı, sırf Diyanet İşleri Başkanlığı'na tavır almak için mi aday gösterdiği merak konusu oldu.

LGBTİ'yi destekleyip, İslami değerlere hakaret etmişti!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camisi’ndeki hutbede, LGBTİ sapkınlığına ilişkin uyarılarda bulunarak, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim." demişti.

Sağkan yönetimindeki Ankara Barosu ise Erbaş’ı ve İslami değerleri çirkin ifadelerle hedef alarak, "Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." açıklaması yapmıştı.

2 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara Başsavcılığı, baro yöneticileri hakkında soruşturma başlatmış, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesindeki ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ndan resen başlatıldığı belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘nefret ve ayırımcılık’ ve ‘hakaret’ suçlarından aynı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.