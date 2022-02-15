Eşcinsel destekçisi Tunç Soyer'in törenine SP Genel başkan yardımcısı da katıldı!

İzmir'de Buca Metrosu’nun temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atıldı. Tören, Kılıçdaroğlu'nun siyasi mitingine döndü. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, bir metro ağı üzerinden, "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" mesajı verdi.

Törenin en ilginç ayrıntısı ise katılımcılar oldu. LGBT destekçisi CHP'nin törenine Saadet Partisi'nden de katılım gerçekleşti!.. 28 şubat'ın azılı militanlarından Tuncay Özkan da törene katılırken, dindar karşıtı Kani Beko da yerini aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç da törene katıldı ancak İYİ Parti adına açılışa katılan Müsavat Dervişoğlu gibi, ön safta kendisine yer bulamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra, törene CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağababa, Ali Öztunç, Ahmet Akın, Yüksel Taşkın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Parti Meclisi Üyeleri Rıfat Nalbantoglu, Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekilleri CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Bedri Serter, Özcan Purçu, Kani Beko, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İlçe Başkanları, İYİ Parti İlçe Başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP eski donem milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, oda, meslek ve sivil toplum kuruluş başkanları, kooperatif başkanları, büyüklükler ve konsoloslar, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz katıldı.