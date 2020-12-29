Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in iki markası Enerjisa Enerji ile CarrefourSA'nın yaptığı iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otoparklarında Eşarj istasyonları faaliyete başladı.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, İstinye CarrefourSA Hiper otoparkına kurulan Eşarj istasyonunun tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pınar, Enerjisa Enerji olarak elektrik hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda şu an üç ayrı CarrefourSA otoparkında projemize başladık ama ileride büyüyecek bir projeden bahsediyoruz. Tüketiciler, online bir sistem üzerinde kredi kartlarıyla ödemelerini yapabilecek. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebilecekler. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 6 saatlik bir şarj işlemi gerekiyor." diye konuştu.

- "Dünya trendlerini immobilite belirliyor"

Projenin sürdürülebilirliğe katkı yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Pınar, "Artık dünya trendlerinde immobilite çok önemli bir yer tutuyor. Bugün birçok büyük otomotiv devi fosil yakıtlı araç üretmeme kararlarını açıklıyor. Elektrikli araçların yakıt maliyeti konvansiyonel yakıtlı araçlara göre üçte bir daha az seviyede." dedi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasında ticari araçların daha büyük bir rol oynayacağını belirten Pınar, pazarın talebe göre şekilleneceğini söyledi.

Pınar, bu gelişmelerin Türkiye'deki pazarı da etkilediğini dile getirerek, şu an Türkiye'de Eşarj'a ait 400 soket bulunduğunu ve gelecek 3 yıl içinde sayıyı artırarak bu alanda öncü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kartallıoğlu da "Yeni neslin Sabancısı" vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Bugün birçok müşterinin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemlediklerini belirten Kartallıoğlu, şöyle dedi:



"Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."