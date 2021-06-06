Esad Toklu kimdir? Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir?
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu kimdir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir?
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu kimdir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Aslen Karamanlı alan Esad Toklu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, son Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yayınladığı Kararname ile Ankara İdari İstinaf Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti. Esat Toklu daha önce Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Bünyesinde 18 İdare 7 vergi ve 5 adet Bölge Kurulu bulunmaktaydı.